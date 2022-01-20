Российский академик ответил на вопрос об окончании пандемии из-за омикрона

Утверждение о том, что пандемия COVID-19 прекратится из-за омикрон-штамма коронавируса, является неправомочным. Так оценил эту вероятность российский академик, директор Института пульмонологии Александр Чучалин, его слова передает «Интерфакс».

«На самом деле вирус демонстрирует очень высокую способность адаптироваться к изменениям геосферы, и за предельно короткое время появляются его новые штаммы», — ответил академик на вопрос корреспондента об окончании пандемии из-за омикрона.

Чучалин отметил, что появление нескольких штаммов за короткое время говорит о способности коронавируса адаптироваться к любым условиям, в которых он оказывается.

Ранее глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрон-штамма коронавируса. По его мнению, те, кто привился «Спутником V» и повторно вакцинировался бустерным препаратом, почти полностью защищены от омикрона.