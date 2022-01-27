Коронавирусу предсказали уход от людей к животным

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС предсказал коронавирусу уход от людей к животным. Он отметил, что штамм омикрон может стать последней мутацией, после которой вирус сменит хозяина и вновь начнет распространяться в животных популяциях, а не среди людей.

«Один из вероятных вариантов развития событий, что омикрон — это последний штамм коронавируса перед уходом в другую популяцию. Я думаю, что в течение года это произойдет», — заявил специалист.

Жемчугов пояснил, что в целом коронавируса распространяются и циркулируют среди животных. Так, SARS-CoV-2 пришел из животных популяций и с большой долей вероятности уйдет обратно.

Иммунолог пояснил, что это связано с нарастанием уровня коллективного иммунитета, что затрудняет распространение вируса. Новым хозяином патогена, по мнению ученых, могут стать представители семейства кошачьих, грызуны или олени, заключил эксперт.

Ранее ученые из Китая сообщили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, появление которого ранее зафиксировали в ЮАР. Как заявили специалисты, для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация, так что сейчас он угрожает только летучим мышам. Однако исследователи подчеркивают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

