Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Коронавирусу предсказали уход от людей к животным

Иммунолог Жемчугов: коронавирус может вновь распространяться среди животных, а не людей

Фото: Pixabay

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС предсказал коронавирусу уход от людей к животным. Он отметил, что штамм омикрон может стать последней мутацией, после которой вирус сменит хозяина и вновь начнет распространяться в животных популяциях, а не среди людей.

«Один из вероятных вариантов развития событий, что омикрон — это последний штамм коронавируса перед уходом в другую популяцию. Я думаю, что в течение года это произойдет», — заявил специалист.

Материалы по теме:
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
00:00
Как лечить COVID-19 дома. Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Как лечить COVID-19 дома.Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Вчера

Жемчугов пояснил, что в целом коронавируса распространяются и циркулируют среди животных. Так, SARS-CoV-2 пришел из животных популяций и с большой долей вероятности уйдет обратно.

Иммунолог пояснил, что это связано с нарастанием уровня коллективного иммунитета, что затрудняет распространение вируса. Новым хозяином патогена, по мнению ученых, могут стать представители семейства кошачьих, грызуны или олени, заключил эксперт.

Ранее ученые из Китая сообщили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, появление которого ранее зафиксировали в ЮАР. Как заявили специалисты, для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация, так что сейчас он угрожает только летучим мышам. Однако исследователи подчеркивают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России получил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Раскрыты результаты испытания назальной вакцины от COVID-19
Звезда сериала «Бригада» назвал свой любимый район Москвы
Коронавирусу предсказали уход от людей к животным
Экономист рассказал о «фискальном чуде» в России
Демограф дал прогноз по смертности во время волны омикрона в России
Пережившая пожар Марина Хлебникова заявила о записи новых песен
Льготную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье
Российский инфекционист дал совет непривитым пожилым
США призвали Россию отказаться от угроз Вашингтону
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter