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В РАН усомнились в окончании пандемии в 2022 году после омикрона

Академик РАН Соколов: пандемия не закончится в этом году, она будет развиваться как грипп

Фото: Reuters

Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году. В том, что после распространения омикрон-штамма пандемия прекратится, усомнился ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Соколов, сообщают «Известия».

«В Москве сейчас идет пик заболевших, затем будет полугодовой перерыв, а через полгода опять будет рост, но в меньшей степени. Будет как с гриппом. Мы к нему привыкли, и у нас всегда есть какие-то антитела против него», — сказал Соколов.

Академик считает, что омикрон в процессе развития заселит всю планету, из-за чего иммунная система населения будет больше подготовлена к вирусу. При этом нет гарантии того, что после южноафриканского варианта появится штамм, который будет менее заразным.

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Ранее иммунолог Николай Крючков перечислил самые распространенные симптомы омикрона. По его словам, при инфицировании этим вариантом вируса появляется потеря аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание и насморк.

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Анастасия Шейкина
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