В РАН усомнились в окончании пандемии в 2022 году после омикрона

Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году. В том, что после распространения омикрон-штамма пандемия прекратится, усомнился ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Соколов, сообщают «Известия».

«В Москве сейчас идет пик заболевших, затем будет полугодовой перерыв, а через полгода опять будет рост, но в меньшей степени. Будет как с гриппом. Мы к нему привыкли, и у нас всегда есть какие-то антитела против него», — сказал Соколов.

Академик считает, что омикрон в процессе развития заселит всю планету, из-за чего иммунная система населения будет больше подготовлена к вирусу. При этом нет гарантии того, что после южноафриканского варианта появится штамм, который будет менее заразным.

Ранее иммунолог Николай Крючков перечислил самые распространенные симптомы омикрона. По его словам, при инфицировании этим вариантом вируса появляется потеря аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание и насморк.