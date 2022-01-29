Вирусолог оценил вероятность возникновения новых пандемий

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов оценил вероятность возникновения новых пандемий. Его слова передает РИА Новости.

«Пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет​​​. С какой частотой они могут встречаться? Никто не знает, это зависит от очень большого числа фактов, но в среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания», — сказал врач.

По мнению вирусолога, в будущем может появиться новый вирус гриппа, а также не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов. Однако опыт борьбы с пандемией очень поможет в борьбе с инфекциями в будущем.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов дал прогноз по продолжительности новой, пятой волны коронавируса в России. По его словам, она может продлиться до четырех месяцев. Коллективный иммунитет в России пока еще мал — меньше 60 процентов, подчеркнул специалист.