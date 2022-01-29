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Вирусолог спрогнозировал продолжительность новой волны коронавируса

Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса в России может продлиться до четырех месяцев

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в интервью РИА Новости дал прогноз по продолжительности новой, пятой волны коронавируса в России. По его словам, она может продлиться до четырех месяцев.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему​​​. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре», — сказал эксперт РИА Новости.

По словам ученого, коллективный иммунитет в России пока еще мал — меньше 60 процентов. Нетесов связал это с недостаточными темпами вакцинации от коронавируса.

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19. По его словам, особенностью новой волны пандемии с доминирующим омикрон-штаммом коронавируса является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено.

Марина Совина
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