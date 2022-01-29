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Вирусолог оценил возможность новых волн коронавируса

Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса вполне может оказаться не последней

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов оценил возможность новых волн коронавируса в беседе с РИА Новости.

По его словам, пятая волна вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана.

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID-19. По его словам, особенностью новой волны пандемии с доминирующим омикрон-штаммом коронавируса является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в свою очередь спрогнозировал пик заболеваемости омикроном в России на февраль, а в Госдуме оценили возможность введения полного локдауна из-за нового штамма.

Марина Совина
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