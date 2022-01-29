Вирусолог объяснил причину быстрого распространения омикрон-штамма

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в интервью РИА Новости объяснил причину быстрого распространения омикрон-штамма. По его словам, это происходит из-за ускоренного размножения нового варианта и его способности пробивать вакцинную защиту.

Кроме того, омикрон заметно изменен в плане антигенов поверхностного белка, что позволяет ему преодолевать иммунитет к существующим вакцинам, в особенности, если люди вакцинировались более полугода назад. Еще одной причиной, по словам вирусолога, являются в целом низкие темпы иммунизации населения.

«Люди все время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины… Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90 процентов среди тяжелобольных», — пояснил Нетесов.

Ранее Нетесов оценил возможность возникновения новых волн коронавируса. По его словам, пятая волна вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана. А нынешняя, пятая волна, по его мнению, может продлиться до четырех месяцев.