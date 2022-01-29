Раскрыты сценарии развития пандемии коронавируса после появления омикрона

Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов в беседе с радио Sputnik раскрыл сценарии развития пандемии коронавируса после появления омикрон-штамма.

По его словам, оптимисты ожидают, что пандемия превратится в «управляемую эпидемию», а пессимисты предсказывают возникновение новых «злобных штаммов».

Специалист отметил, что если у нового штамма почти 50 мутаций, которые возникли во время пребывания коронавирусной инфекции в организме человека с ослабленной иммунной системой, значит, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и «мы можем получить более "злобный" штамм».

Дурманов подчеркнул, что причиной появления новых «суперштаммов» могут стать недостаточно высокие темпы вакцинации в мире. Он добавил, что большое число непривитых людей в разных частях планеты потенциально являются чем-то вроде резервуаров для дальнейших мутаций вируса.

Эксперт заявил, что главный способ справиться с пандемией коронавируса заключается в создании прослойки иммунных людей, «чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций».

По его словам, ситуация может усугубиться в случае превращения коронавируса в зоонозную инфекцию, то есть распространяющуюся не только среди людей, но и среди животных.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о наступлении тяжелых последствий при омикроне. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, южноафриканский вариант вируса поражает легкие после 9-10-го дня болезни.

