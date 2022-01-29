Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыты сценарии развития пандемии коронавируса после появления омикрона

Эксперт по биобезопасности Дурманов: после омикрона могут образоваться злобные штаммы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов в беседе с радио Sputnik раскрыл сценарии развития пандемии коронавируса после появления омикрон-штамма.

По его словам, оптимисты ожидают, что пандемия превратится в «управляемую эпидемию», а пессимисты предсказывают возникновение новых «злобных штаммов».

Специалист отметил, что если у нового штамма почти 50 мутаций, которые возникли во время пребывания коронавирусной инфекции в организме человека с ослабленной иммунной системой, значит, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и «мы можем получить более "злобный" штамм».

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

Дурманов подчеркнул, что причиной появления новых «суперштаммов» могут стать недостаточно высокие темпы вакцинации в мире. Он добавил, что большое число непривитых людей в разных частях планеты потенциально являются чем-то вроде резервуаров для дальнейших мутаций вируса.

Эксперт заявил, что главный способ справиться с пандемией коронавируса заключается в создании прослойки иммунных людей, «чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций».

По его словам, ситуация может усугубиться в случае превращения коронавируса в зоонозную инфекцию, то есть распространяющуюся не только среди людей, но и среди животных.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о наступлении тяжелых последствий при омикроне. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, южноафриканский вариант вируса поражает легкие после 9-10-го дня болезни.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США в ближайшее время перебросят войска в Восточную Европу и страны НАТО
Зеленский заподозрил Байдена в сговоре с Россией
Переехавшие за границу россиянки поделились опытом работы на четырехдневке
Омикрон-штамм выявили на Камчатке
Центр «Москва-Сити» заметили на афише американского фильма с Райаном Рейнольдсом
Раскрыты сценарии развития пандемии коронавируса после появления омикрона
Стало известно о недовольстве США Украиной из-за позиции по «российской угрозе»
Вирусолог объяснил причину быстрого распространения омикрон-штамма
В работе Instagram произошел сбой
Россия перебросила в Белоруссию системы «Панцирь-С»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter