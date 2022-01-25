В Роспотребнадзоре рассказали о наступлении тяжелых последствий при омикроне

Омикрон-штамм коронавируса чаще всего концентрируется в верхних дыхательных путях, однако поражения легких также встречаются. Как правило самые тяжелые последствия COVID-19 у заразившихся новым вариантом инфекции наступают после 9-10 дня болезни. Об этом «Ленте.ру» рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В 70 раз увеличилась концентрация омикрона в бронхах по сравнению с дельта-вариантом. По словам Пшеничной, это и способствует высокой заразности нового штамма

По ее словам, коронавирус часто напоминает грипп или другую респираторную инфекцию. Причем клиническая картина отличается у тех, кто привился или переболел, и тех, кто не болел и не вакцинировался — первые переносят болезнь легче, отметила Пшеничная.

В легких Омикрон размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. (...) В группе риска — люди с хроническими заболеваниями и пожилые, тяжелее болеть могут также маленькие дети, у них нередки явления бронхиолита (острое воспаление нижних дыхательных путей — прим. «Ленты.ру») Наталья Пшеничная замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Опасность представляют бессимптомные больные

Бессимптомное течение встречается у вакцинированных и у тех, кто недавно переболел COVID-19. Такие люди могут не знать свой ковид-статус и продолжать распространять коронавирус.

«В этих случаях коронавирус выявляется обычно при скрининговом обследовании как контактного», — уточнила Пшеничная, подчеркнув, что соблюдение масочного режима остается обязательным для всех.

Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» предсказывал, что при омикрон-штамме коронавируса заразность суперраспространителей — людей, способных заражать несколько сотен или даже тысяч человек, — вероятно, станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте. При этом он отмечал, что, несмотря на рост заразности суперраспространителей, количество таких людей вряд ли сильно вырастет. Это связано с достаточно специфическим ходом течения болезни у таких людей.

Вирус приобрел способность еще лучше присоединяться к рецепторам. И благодаря этому скорость развития болезни сокращается Александр Чепурнов вирусолог

Дельта поражала легкие в 2-3 раза быстрее

То есть тяжелые последствия вируса у заразившихся индийский штаммом наступали уже на 3-4 день болезни. Об этом говорил глава Минздрава Михаил Мурашко в июле, когда дельта стала доминирующим штаммом коронавируса в России.

Научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев связал такое быстрое поражение легких с активным размножением дельты в клетках человека. Как отмечал специалист, зараженные этим штаммом выделяли большое количество возбудителя болезни, поэтому инфекция распространялась быстрее.

При этом дельта распространялась не так быстро, как омикрон. Многие специалисты предсказывали, что за счет высокой контагиозности омикрон быстро вытеснит дельту, что, в свою очередь, может положить конец пандемии коронавируса, ведь этот штамм переносится легче.

Число госпитализаций больных COVID-19 остается стабильным на волне омикрона

За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек. При этом заразились коронавирусом 67 809 людей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, именно госпитализация сейчас является основным показателем опасности коронавирусной инфекции.