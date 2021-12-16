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Российский вирусолог оценил опасность быстрого распространения омикрон-штамма

Вирусолог Чепурнов: омикрон-штамм коронавируса с высокой скоростью вытеснит дельту

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса с высокой скоростью вытеснит дельту. Так российский вирусолог Александр Чепурнов оценил высказывание представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвида Набарро о чрезвычайно быстром распространении нового штамма. Его слова приводит радио Sputnik.

Ранее Набарро заявил, что новый вариант COVID-19 распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня.

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«Если я правильно помню, когда "уханьский" вариант на нас "напал", во время самой крутой части этого подъема удвоение происходило за четыре дня», — сказал Чепурнов, отметив, что у омикрона есть некоторое преимущество в скорости распространения.

Специалист напомнил, что за счет подобного преимущество дельта-штамм в свое время вытеснил все остальные версии вируса. С омикроном, по мнению вирусолога, произойдет то же самое, и он с высокой скоростью заменит дельту. Опасность этого исхода будет зависеть от токсичности нового штамма.

«Реальную угрозу мы увидим по количеству тяжелых случаев и летальных исходов через какое-то время и тогда лучше поймем, насколько срабатывает вакцина, надо ли срочно ее переделывать», — добавил Чепурнов.

Ранее инфекционист Николай Малышев и Александр Чепурнов допустили, что в России количество инфицированных омикрон-штаммом больше, чем объявлено официально.

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Никита Абрамов
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