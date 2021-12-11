Вирусологи допустили большее число инфицированных омикрон-штаммом в России

В России число выявленных случаев заражения омикрон-штаммом больше двух, подтвержденных официально. Такую ситуацию допустили инфекционист Николай Малышев и руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, сообщает РБК.

«Зараженных "омикроном", на мой взгляд, может быть не два, но 10-12. Это очень маленький порядок, речь не идет о тысячах или десятках тысяч», — заявил Малышев.

Он считает, что в России работа эпидемиологического надзора отлажена, новые случаи заражения COVID-19 тщательно изучаются. Специалист привел слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая утверждает о преобладании дельта-штамма в стране.

По словам Малышева, не всегда является правдой информация некоторых людей о том, что они якобы инфицированы омикрон-штаммом коронавируса. «Кто-то говорит, что заражен был около трех месяцев назад, хотя нет и месяца с момента, как он был выявлен в ЮАР», — сказал специалист.

Инфекционист Чепурнов при этом предполагает, что в России речь может идти о сотнях инфицированных новым вариантом вируса из ЮАР. Количество случаев заболевания омикроном больше, чем официально подтвержденные данные, так как Роспотребнадзор «забросил невод» и сразу же поймал двух инфицированных, при этом самолеты из Южно-Африканской республики с заболевшими прилетали в Россию и раньше, напомнил специалист.

Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР, 6 декабря. На тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.