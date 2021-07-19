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Биолог объяснил быстрое поражение легких при COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев объяснил, с чем можно связать быстрое поражение легких при COVID-19. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, это связано с активным размножением в клетках человека нового штамма, который распространился не только в России, но и во всем мире.

Как отметил Скулачев, зараженные выделяют большое количество возбудителя болезни, поэтому инфекция распространяется гораздо быстрее. Других отличий между новым вариантом коронавируса и предыдущими штаммами нет, предположил биолог.

«Это тот же самый коронавирус, просто у него гораздо выше заразность. Общая картина болезни COVID-19, которую вызывает дельта-штамм коронавируса, не отличается от предыдущих», — уточнил Скулачев.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее. По его словам, теперь у пациентов с коронавирусом оно наступает через 3-4 дня, а не 6-7 дней, как это было раньше.

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