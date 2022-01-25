В Роспотребнадзоре назвали срок наступления самых тяжелых последствий омикрона

Поражение легких при омикрон-штамме коронавируса развивается после 9-10-го дня болезни. Срок наступления самых тяжелых последствий COVID-19 при новом варианте вируса назвала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с «Лентой.ру».

«В легких омикрон размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения легких при омикроне также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после 9-10-го дня болезни», — отметила специалист, подчеркнув, что концентрация омикрона в верхних дыхательных путях в 10 раз больше, чем у дельты.

По ее словам, в группе риска находятся в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Тяжело болеть также могут маленькие дети — у них нередки проявления бронхиолита (острое воспаление нижних дыхательных путей — прим. «Ленты.ру»).

В июле, когда дельта стала доминирующим штаммом коронавируса в России, глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться через 3-4 дня с момента заражения. Научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев связал такое быстрое поражение легких с активным размножением дельты в клетках человека. Как отмечал специалист, зараженные этим штаммом выделяли большое количество возбудителя болезни, поэтому инфекция распространялась быстрее.