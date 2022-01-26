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Врач назвала опасных переносчиков коронавируса в волну омикрона

Иммунолог Ярцева: привитые могут не заметить заражения омикроном и стать переносчиками
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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Привитые от коронавируса люди могут заразиться омикроном и не заметить, что стали опасными переносчиками инфекции в волну этого штамма. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

«Привитые болеют еще легче и действительно заражают — приносят [вирус] с работы домой. При этом у них могут быть изменения в крови, а симптомов они не чувствуют», — сказала она.

Ярцева также назвала причины, по которым люди могут не знать о заражении.

Омикрон достаточно легко протекает. Во-первых, человек может температурить несколько дней, и температура легко сбивается или сама снижается. Першит горло — кажется, что ничего страшного, дома посижу. А вот как полегчает, то человек выходит и начинает общаться с людьми. Поэтому омикрон очень заразен

Ирина Ярцеваврач-иммунолог

Иммунолог подчеркнула, что заражение омикрон-штаммом протекает как ОРВИ, инфекция редко опускается в легкие. В связи с этим она напомнила, что при первых симптомах такого заболевания рекомендуется побыть пару дней дома, а на третий день сделать ПЦР-тест, чтобы подтвердить или исключить заражение коронавирусом.

В свою очередь врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что привитые люди действительно могут заразиться коронавирусом, но их организм даст иммунный ответ, и они достаточно быстро перестанут выделять вирус.

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«Положительные мазки не всегда значат, что человек выделяет вирус. Объясняю почему: мы определяем РНК вируса. Это очень устойчивая нуклеиновая кислота, которая говорит, что это действительно SARS-CoV-2, но не говорит нам, живой он или уже нет (...). То есть если человек выделяет вирус, это не значит, что все это время вирус жизнеспособен и человек кого-то заражает», — объяснил он.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при омикроне бессимптомное течение коронавируса может встречаться у тех, кто прошел курс вакцинации против COVID-19 или недавно переболел. В связи с этим по-прежнему сохраняется необходимость носить маски вне зависимости от того, болел ли человек или проходил вакцинацию, объяснила она.

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Майя Гавашели
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