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Россиянам спрогнозировали срок достижения пика пятой волны COVID-19

Вирусолог Альтштейн: пик пятой волны COVID-19 в РФ может быть достигнут в начале февраля

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пик пятой волны коронавируса в России может быть достигнут в первой половине февраля. Такой прогноз дал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, пишет РЕН ТВ.

По его словам, согласно наблюдениям за странами, где происходит пандемия COVID-19, пик наступит достаточно быстро. Затем рост заболеваемости пойдет на спад, но медленными темпами, отметил он.

«Скорее всего, это будет длиться февраль-март. Дальше просто есть надежда на то, что все перейдет на очень маленькие цифры», — подчеркнул вирусолог. Поведение граждан однозначно влияет на срок пандемии коронавируса. Если население соблюдает эпидемиологические меры и вакцинируется, тогда она будет достаточно быстро купироваться, заключил Альтштейн.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов дал прогноз по продолжительности пятой волны коронавируса в России. По его мнению, она может продлиться до четырех месяцев.

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Юлия Ямпольская
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