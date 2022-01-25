Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в российских больницах

В настоящее время в российских больницах находятся 116 тысяч пациентов с коронавирусом. За неделю их количество увеличилось на 6,4 процента. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube.

Кроме того, на искусственной вентиляции легких находятся около 3,5 тысячи пациентов, отметил министр здравоохранения.

Также глава Минздрава уточнил, что для обеспечения повышенной готовности на данный момент развернуто 165 тысяч коек. В целом резерв составляет почти 30 процентов, подчеркнул он.

Ранее Мурашко заявил, что министерство здравоохранения России опубликует новые рекомендации по лечению омикрон-штамма коронавируса, который протекает в легкой или бессимптомной форме.