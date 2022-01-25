Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в российских больницах

Мурашко заявил, что в российских больницах находятся 116 тысяч пациентов с коронавирусом

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В настоящее время в российских больницах находятся 116 тысяч пациентов с коронавирусом. За неделю их количество увеличилось на 6,4 процента. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube.

Кроме того, на искусственной вентиляции легких находятся около 3,5 тысячи пациентов, отметил министр здравоохранения.

Также глава Минздрава уточнил, что для обеспечения повышенной готовности на данный момент развернуто 165 тысяч коек. В целом резерв составляет почти 30 процентов, подчеркнул он.

Ранее Мурашко заявил, что министерство здравоохранения России опубликует новые рекомендации по лечению омикрон-штамма коронавируса, который протекает в легкой или бессимптомной форме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
В России выпустили гранатометы «Балкан»
Женщина нашла способ отомстить бойфренду за измену и восхитила сеть
Украина объявила о готовности пережить зиму
Авторитета Дикого Армана заподозрили в организации беспорядков в Казахстане
Попова назвала категории чаще всего болеющих COVID-19 россиян
В МГУ раскрыли секрет феноменальных способностей девятилетней студентки
Лукашенко поставил белорусский язык на второе место после русского
Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина вступило в силу
На Украине рассказали о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter