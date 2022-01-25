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Минздрав анонсировал новые рекомендации по лечению омикрона

Мурашко: Минздрав опубликует рекомендации по лечению бессимптомной и легкой формы COVID-19
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министерство здравоохранения России опубликует новые рекомендации по лечению омикрон-штамма коронавируса, который протекает в легкой или бессимптомной форме. Такой анонс сделал глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании попросил выпустить методические рекомендации «чтобы люди четко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу». В свою очередь министр здравоохранения пообещал, что ведомство опубликует рекомендации 25 января.

Кроме того, Мурашко заявил о мобилизации студентов в российских регионах на период обострения эпидемиологической ситуации.

Ранее глава Минздрава рассказал о разработке новых препаратов для лечения коронавируса. Он отметил также, что те препараты, которые уже включены в методические рекомендации ведомства по лечению COVID-19, применимы как в случае со штаммом дельта, так и с омикроном.

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Никита Абрамов
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