Мурашко рассказал о привлечении студентов к борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о привлечении студентов к борьбе с COVID-19 в регионах, сообщает во вторник, 25 января, ТАСС.

Мобилизация студентов в регионах необходима на период обострения эпидемиологической ситуации, заметил он.

Мурашко пояснил, что подготовка российской системы здравоохранения к приходу омикрон-штамма началась еще в декабре 2021 года.

С российскими регионами проработаны меры повышения охвата тестированием на коронавирус с возможностью перевода лабораторий на круглосуточный режим работы. В России сейчас развернуто 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19, добавил Мурашко.

Глава Минздрава считает, что в связи с ростом заразности омикрона до четырех раз важны немедицинские меры, а именно прерывание цепочек заражения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян при первых признаках ухудшения самочувствия обращаться к врачам.

Не стоит рассчитывать на то, что можно переболеть коронавирусом в легкой форме, считает Мишустин. Он призвал россиян вакцинироваться от COVID-19.