Минздрав рассказал о разработке новых препаратов для лечения коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России в настоящее время ведется разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Его слова в четверг, 20 января, приводит РИА Новости.

Он отметил также, что те препараты, которые уже включены в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, применимы как в случае со штаммом дельта, так и с омикроном. По словам министра, они уже прошли все необходимые тестирования и доказали свою эффективность.

Ранее главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, что при первых признаках инфицирования омикрон-штаммом коронавируса нужно принимать препараты, которые снимают симптоматику заболевания. В частности, отметил врач, для снятия воспаления в горле лучше использовать антисептические растворы четыре-пять раз в день.

По данным оперштаба на 20 января, за минувшие сутки в России зарегистрировали 38 850 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 938 261.