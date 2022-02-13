Ушаков назвал характер переговоров Путина и Байдена деловым

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал характер переговоров российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом деловым. С соответствующим заявлением представитель Кремля выступил на пресс-конференции, передают «Известия».

По словам Ушакова, переговоры лидеров прошли в обстановке нагнетания американцами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину.

«Кстати, ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов, хотя он планировался на понедельник. Нагнетание вокруг темы вторжения велось координированно, и истерия достигла просто апогея, — сказал помощник российского лидера.

Ранее уточнялось, что 12 февраля политики должны были обсудить в ходе телефонных переговоров наращивание российских войск вокруг Украины. Кроме того, лидеры двух стран говорили о графике предстоящих встреч и переговоров.