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Раскрыты популярные схемы обмана в День святого Валентина

«Известия»: перед Днем святого Валентина россиян обманывают с помощью фейковых сайтов

Фото: Pixabay

Самой популярной схемой мошенничества в преддверии Дня святого Валентина стал шантаж личными фотографиями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ВТБ.

Также распространенными схемами являются просьба перевести денежные средства на билеты для возможности личного знакомства, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с романтическими подарками по «выгодной цене».

Управляющий компании RTM Group Евгений Царев отметил, что в преддверии Дня святого Валентина люди активнее переходят по ссылкам на подарки для близких. По его словам, в предпраздничном настроении они становятся менее бдительными при оплате заказов на различных сайтах.

В январе сообщалось, что кибермошенники стали чаще применять методы социальной инженерии против простых россиян. Эксперты подсчитали, что доля атак на россиян, проведенных с помощью социальной инженерии, выросла в третьем квартале 2021 года до 83 процентов (показатель аналогичного периода 2020 года — 67 процентов).

Марина Совина
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