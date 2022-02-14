В Башкирии полицейского осудят за вымогательство 22 миллионов рублей

В Башкирии бывшего замначальника отдела полиции будут судить за вымогательство 22,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 14 февраля, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным ведомства, 35-летний полицейский еще в 2018 году узнал, что у местного коммерсанта есть проблемы с законом — в отношении него расследовались сразу два уголовных дела. Он привлек сообщника, который выступил в качестве посредника и передал предпринимателю, что за деньги можно прекратить уголовные дела либо вынести по ним оправдательный приговор.

Коммерсант доверился ему и за 2,5 года перевел на счета полицейского 22,5 миллиона рублей. Весной 2021 года сотрудники ФСБ поймали посредника и правоохранителя при получении очередного транша. Оба фигуранта не признают свою вину. Они находятся под стражей, на их имущество наложен арест. Уголовное дело уже поступило в суд.

