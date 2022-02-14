Дочь российского экс-губернатора случайно раскрыла миллионный баланс на карте

Блогерша Александра Гаевская, дочь экс-губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского, случайно раскрыла в соцсетях собственный баланс на карте. На произошедшее обратил внимание Telegram-канал «Двач».

28-летняя Гаевская, известная также как Mira HS на платформе Twitch, в ходе прямого эфира показала зрителям название трека, включенного на смартфоне. Под плеером на экране также высветилась информация о пополнении банковского счета — общая сумма составила 787,6 тысячи долларов (более 60 миллионов рублей).

Отмечается, что девушка живет в США с 18 лет. Помимо стримов она также регулярно выкладывает в сети снимки в обнаженном виде.

Ее мать Ольга Гаевская в 2017 году попала в пятерку богатейших жен чиновников по итогам с годовым доходом в 308 миллионов рублей.

Валерий Гаевский занимал пост губернатора Ставрополья с 2008 по 2012 год, в отставку он ушел по собственному желанию. Затем был назначен замминистра регионального развития России, в 2015-м — замминистра сельского хозяйства. С 2016 по 2021-й он представлял регион в Совете Федерации.