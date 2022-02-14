Банки увидели угрозу в идее ЦБ по борьбе с мошенниками

Банки раскритиковали предложенный ЦБ законопроект по борьбе с мошенниками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).

Ранее Центробанк предложил, чтобы банк получателя платежа стал проверять операции на признаки мошенничества. Он мог бы ограничить дистанционный доступ клиента к счету, если в базе ЦБ есть информация о попытках перевода денег без согласия владельца. Для возобновления доступа клиент должен будет лично обратиться в банк с паспортом. Также обсуждалась идея возврата всей украденной суммы.

В Ассоциации увидели угрозу в таких предложениях, если они будут ошибочно применены к клиенту. При этом вся ответственность перекладывается на кредитную организацию, получающую платеж, отметили там.

Новый механизм приведет к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и претензиям к финансовым организациям, уверен вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Есть и другие сложности: механизм нельзя применить к переводам через Pay-сервисы, платежам через СБП и валютно-обменным операциям. Кроме того, эксперты опасаются снижения скорости проведения переводов, злоупотребления при механизме возврата похищенных средств и роста расходов банков.

Ранее ЦБ предложил ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников.