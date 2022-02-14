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Бывшую вице-губернатора Владимирской области оставили в колонии

Суд оставил в силе приговор осужденной за взятки экс-замгубернатора Владимирской области

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Суд оставил в силе приговор бывшей вице-губернатору Владимирской области Елене Мазанько, осужденной на 8,5 лет колонии за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оставил в силе приговор суда первой инстанции.

27 августа 2021 года Мазанько признали виновной по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах за общее покровительство и попустительство по службе»). Ее приговорили к сроку и штрафу в восемь миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах в течение 2,5 лет.

Также у бывшей вице-губернатора конфисковали три миллиона рублей, полученных в качестве взятки.

По версии следствия, за эту сумму в 2014 году Мазанько помогла предпринимателям Ивану Лянгу и Елене Осиповой победить в аукционах на проведение ремонта в здании администрации и поставку мебели.

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Мария Рубникович
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