Корпорация МСП начнет масштабировать «зонтичный» механизм поддержки бизнеса

Корпорация МСП в 2022 году будет масштабировать «зонтичный» механизм на всю свою гарантийную деятельность — в его рамках будет выдаваться порядка 80 процентов поручительств. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

С нынешнего года расширился круг банков-партнеров, их стало десять: «Открытие», ВТБ, Сбербанк, РНКБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МСП Банк, АК Барс Банк и банк «Зенит». Они покрывают территорию всей России. До конца 2022 года в механизме, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, будет задействовано около двух десятков федеральных и региональных банков, следует из планов Корпорации МСП на 2022 год.

Кроме того, в этом году в правила «зонтичного» механизма внесены изменения: банки обязаны снижать ставку на 0,5 процента для пользователей льготных программ, в том числе «1764» и стимулирования кредитования. В «зонтичном» механизме смогут принять участие и малые региональные банки — для них до 300 миллионов рублей снижены требования по минимальному лимиту поручительств. Это изменение направлено на дальнейшее масштабирование и расширение географии механизма «зонтичных» поручительств.

До конца года под поручительства Корпорации МСП планируется выдать кредиты на общую сумму порядка 170 миллиардов рублей. На первый квартал банкам-участникам предоставлен лимит на 14,4 миллиарда рублей, что позволит бизнесу привлечь почти 29 миллиардов рублей кредитных средств. Планируется, что за этот срок поручительства смогут получить более 2 тысяч предпринимателей.

«Запуск "зонтичного" механизма позволил за сентябрь-декабрь 2021 года увеличить количество поддержанных малых и средних предприятий в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом 98 процентов полученных кредитов приходится на микро- и малый бизнес. 29 процентов кредитов предоставлено на инвестиционные цели, каждый четвертый получили представители пострадавших в результате пандемии отраслей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

С момента запуска «зонтичного» механизма было выдано более 2,9 тысячи кредитов на 25,6 миллиарда рублей. «Каждый седьмой кредит пришелся на бизнес, который без «зонтичного» механизма не имел бы шансов получить заемное финансирование», — подчеркнул Александр Исаевич.

Список отраслей, наиболее активно кредитующихся под «зонтичные» поручительства, возглавляет торговля (доля в общем объеме полученных средств — 34 процента, получено 8,73 миллиарда рублей кредитов), далее следует производство (24 процента и 6,0 миллиарда рублей соответственно), транспортировка и хранение (12 процентов и 3,0 миллиарда рублей). Также «зонтичным» поручительством часто пользовались предприниматели, работающие в сельском хозяйстве, в сфере недвижимости, здравоохранении, общественном питании и специализирующиеся на предоставлении услуг.

Регионами-лидерами по общему количеству выданных кредитов под поручительство Корпорации МСП стали Республика Крым и Севастополь (509 кредитов на общую сумму 1,2 миллиарда рублей), Краснодарский край, Московская область, Новосибирская и Свердловская области.

Среди партнеров Корпорации МСП в рамках реализации «зонтичного» механизма банк «Открытие» предоставил предпринимателям наибольший объем заемных средств — 10,3 миллиарда рублей. В ВТБ каждый второй кредит под «зонтичные» поручительства был взят на инвестиционные цели. В РНКБ, где чаще всего кредитуются предприниматели Крыма и Краснодарского края, средняя сумма займа с поручительством Корпорации составила 2,5 миллиона рублей. По количеству кредитов с использованием «зонтичного» механизма лидирует Сбербанк (701 кредит).

Напомним, «зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства: покрытие до 50 процентов суммы кредита; размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков — до 1 миллиарда рублей, срок кредита — не более 180 месяцев.

