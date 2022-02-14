Комедия «Орел и решка.Кино» вышла на «Кинопоиске»

Трэвел-комедия по мотивам популярной программы «Орел и решка» от продюсеров Нателлы Крапивиной и Владимира Маслова вышла на «Кинопоиске» в понедельник, 14 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету продюсеру шоу Валерии Репиной (Екатерина Варнава) сообщают о закрытии программы из-за низких рейтингов. В съемочной группе тоже кризис: ведущие (Александра Бортич и Александр Молочников) со скандалом разводятся. Чтобы вернуть популярность, команда отправляется в Абд-Эль-Акри — еще недавно закрытую для туристов страну, куда их приглашает молодой король на свою свадьбу.

Производством фильма занималась компания Big Mama Production создательницы программы «Орел и решка» Нателлы Крапивиной и продюсера Владимира Маслова, сценарий — Андрея Золотарева.

По словам Крапивиной, фильм стал для команды вызовом. «Сценарий фильма мы писали три года и старались сделать так, чтобы он был максимально легким и смешным. И главное, стремились сохранить нашу целевую аудиторию в полном объеме. Поэтому мы брали наши сумасшедшие истории из жизни, слегка их приглаживали или, наоборот, утрировали в зависимости от драматургических задач. Каждый из создателей "Орла и решки" обязательно себя узнает. От этого немного страшно, зато очень весело», — поделилась она.

По словам продюсера фильма Владимира Маслова, однозначно сказать, что это комедия, нельзя — скорее это легкий приключенческий фильм, в котором затронуто очень много тем: любовь, дружба, верность и преданность. «Был очень большой кастинг, мы попробовали многих молодых и очень известных актеров и единогласно сошлись с режиссером Вазгеном Каграманяном в выборе. Каким ударом было для нас, что мы никак не могли свести рабочие графики артистов. Но чудом и благодаря усилием нашего второго режиссера мы смогли получить в наши даты именно тех, кого хотели всем сердцем», — рассказал он.