Лавров заявил о проблемах постпредства России при ООН из-за США

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил о проблемах, которые испытывает постпредство России при ООН. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это происходит из-за невыполнения Соединенными Штатами своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях всемирной организации. В частности, речь идет о возвращении заблокированных американцами официальных помещений постпредства, а также выдаче виз его сотрудникам и членам российских делегаций, участвующим в работе Генассамблеи и ее главных комитетов.

В ведомстве отметили, что Лавров проинформировал о данных проблемах Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время переговоров, которые прошли в формате видеоконференции.

Ранее постпред России Василий Небензя потребовал от ООН начать трибунал против США из-за визовых проблем. Он подчеркнул, что российское постпредство при ООН испытывает сложности из-за нерешенных визовых вопросов с Вашингтоном.