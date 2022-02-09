Россия потребовала начать арбитраж против США из-за визовых проблем

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш должен начать процедуру арбитражного трибунала в отношении США из-за визовых проблем российского постпредства при организации. Этого потребовал от генсека постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Небензя передал соответствующее послание от главы МИД России Сергея Лаврова. В нем российская сторона призывает начать арбитраж, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН.

Он подчеркнул, что российское постпредство при ООН испытывает сложности из-за нерешенных визовых вопросов с Вашингтоном.

«У нас серьезные визовые проблемы, касающиеся продления виз действующим сотрудникам, которые при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы», — рассказал постпред. По его словам, дипломаты не могут покинуть страну даже в случае смерти близкого родственника.

Небензя уточнил, что дипломаты стараются напрямую контактировать с американской миссией, благодаря чему ряд вопросов удается урегулировать. «Тем не менее это все полумеры, это несистемное решение проблемы», — заключил он.

26 января посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что представители Госдепа США на фоне ситуации с визами выдвинули ультиматум, пригрозив ему высылкой из страны в случае невыполнения российской стороной ряда условий. По его словам, в Вашингтоне «делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в стране.