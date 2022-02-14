Реакция парня на распухшие от процедур губы возлюбленной прославила ее в сети

Танцовщица из города Борнмут, Англия, сняла на камеру реакцию возлюбленного на свои распухшие от косметологических процедур губы и прославилась в соцсетях. Соответствующий ролик появился в TikTok и набрал более четырех миллионов просмотров.

25-летняя Клео Саймс (Cleo Symes) рассказала, что решила удалить наполнитель из губ после пяти лет постоянных инъекций. Девушка ожидала, что после посещения косметолога ее губы сразу же уменьшатся, однако в действительности они, напротив, отекли и увеличились в несколько раз.

На кадрах видео англичанка сидит в автомобиле с защитной маской на лице вместе со своим молодым человеком Маршаллом Хитом (Marshall Heath). «Сейчас я покажу это своему бойфренду», — произносит Саймс, а затем снимает маску и поворачивается к парню. «Что это, черт возьми, такое?» — восклицает Хит и начинает громко смеяться.

В конце ролика девушка продемонстрировала свою попытку выпить газировку из трубочки со словами: «Думаю, со мной все будет хорошо».

Через несколько дней Саймс опубликовала еще одно видео, на котором видно, что объем ее губ уменьшился, однако вся их поверхность покрылась кровоподтеками. «Хотите верьте, хотите нет, но я собиралась уменьшить губы, а не наоборот. Я рада, что вы оценили мою неудачу», — заключила она.