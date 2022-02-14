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Канье Уэст поругался с Kid Cudi из-за его дружбы с возлюбленным Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст отказался работать с Kid Cudi из‑за конфликта с Питом Дэвидсоном

Фото: Randall Hill / Reuters

Между американскими рэперами Канье Уэстом и Kid Cudi (настоящее имя — Скотт Рамон Сиджеро Мескади) произошел конфликт в соцсетях. Об этом пишет Complex.

Отмечается, что Уэст поругался с Мескади из-за его дружбы с комиком и возлюбленным Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Йе отказался работать со своим давним товарищем и коллаборатором. «Чтобы вы знали, Cudi не будет на Donda 2 (грядущий альбом Канье Уэста — прим. «Ленты.ру»), потому что он дружит сами знаете с кем», — цитирует Complex заявление Уэста.

Kid Cudi ответил оппоненту в своем Twitter-аккаунте. «Мы говорили об этом несколько недель назад. Ты перевернул все с ног на голову и написал неправду лишь ради внимания в интернете. Ты мне не друг. Прощай», — подытожил Мескади.

Спустя некоторое время Уэст опубликовал в Twitter ряд мемов с изображением «войны» между ним и возлюбленным экс-супруги. Позже стало известно, что все посты с обвинениями в сторону Kid Cudi Йе уже удалил.

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Сергей Равин
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