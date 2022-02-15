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Президент Сербии распустил парламент

Президент Сербии Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 3 апреля
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: John Thys / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич распустил Народную скупщину (парламент) страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля. Об этом сообщает телеканал N1.

«Нам предстоят выборы в Национальное собрание и в несколько органов местного самоуправления. Я призываю граждан принять участие в этих выборах, чтобы показать демократическую дееспособность страны и показать, насколько это важно», — подчеркнул Вучич.

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Виктория Кондратьева
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