Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны»
Netflix опубликовал дебютный ролик продолжения «Бриджертонов»
Опубликован первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны». Дебютный ролик вышел на официальном YouTube-канале стриминг-сервиса Netflix.
В продолжение шоу войдет сразу десять эпизодов. Отмечается, что в первом сезоне «Бриджертонов» было представлено только восемь серий.
К своим ролям вернутся такие актеры, как Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Полли Уокер и другие.
Премьера запланирована на 25 марта 2022 года на Netflix.