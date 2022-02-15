Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны»

Опубликован первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны». Дебютный ролик вышел на официальном YouTube-канале стриминг-сервиса Netflix.

В продолжение шоу войдет сразу десять эпизодов. Отмечается, что в первом сезоне «Бриджертонов» было представлено только восемь серий.

К своим ролям вернутся такие актеры, как Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Полли Уокер и другие.

Премьера запланирована на 25 марта 2022 года на Netflix.