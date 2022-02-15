ФСБ задержала россиянина при попытке отправить запчасти к танкам за рубеж

В Самарской области задержали жителя Чапаевска, собиравшегося продать за границу запчасти к танкам Т-72 и Т-90. Об этом во вторник, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемый незаконно задекларировал запчасти к танкам, после чего собирался отправить их за рубеж. Осуществить свой замысел он не успел, так как был оперативно схвачен сотрудниками ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30 и 226 УК РФ («Покушение на контрабанду оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники»). Ему грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ потребовала арестовать в Москве заподозренного в госизмене мужчину из Архангельской области.