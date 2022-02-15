Канада впервые применит принятый в 1988 году закон из-за протестующих

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что готов пойти на применение экстренных мер, чтобы справиться с охватившими страну протестами против коронавирусных ограничений, которые длятся с конца января. Об этом пишет The New York Times.

«Мы не можем допустить, чтобы в стране велась опасная и нелегальная активность», — заявил Трюдо, объясняя решение использовать такой закон против протестующих.

Его впервые приняли в 1988 году, но еще ни разу не применяли на практике. Закон расширяет полномочия федерального правительства, позволяя, в частности, запрещать людям собрания в некоторых местах или вовсе закрывать некоторые районы.

Ранее глава правительства канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении в регионе режима ЧП на фоне протестов дальнобойщиков. В столице Канады Оттаве до сих пор продолжаются митинги, сотрудники полиции уже арестовали 25 человек по делу о протестах.