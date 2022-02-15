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На Украине предположили недопуск страны до участия в «Евровидении»

Украина может быть не допущена до «Евровидения», предположил председатель НОТУ Чернотицкий

Фото: @alinapash

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий предположил, что страна может быть не допущена до участия в конкурсе «Евровидение». Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший», опубликованного на YouTube.

Как пояснил Чернотицкий, такое может произойти, если Европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса. Представитель жюри на национальном отборе Ярослав Лодыгин добавил, что в сложившейся ситуации «любое решение, которое будет принято в дальнейшем, может восприниматься как политизация».

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Украину на конкурсе должна представить певица Алина Паш с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»). Она выиграла национальный отбор, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.

Позже артистку внесли в базу из-за посещения Крыма в 2015 году. Это сочли «сознательным нарушением государственной границы Украины».

Марина Совина
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