Сообщение об изготовлении тысяч гробов для Минобороны оказалось недостоверным

Сообщение о том, что Минобороны России заказало 50 тысяч цинковых гробов для своих нужд, оказалось недостоверным.

В Telegram-канале «Фашик Донецкий» 26 января были опубликованы фотографии некоего заявления от лица президента некоммерческой организации «Союз похоронных организаций и крематориев» Павла Кодыша на имя начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерия Кудинского. В документе от 12 января 2022 года говорилось, что организация в рамках договора подряда должна была до 1 февраля изготовить 50 тысяч гробов из цинка для российского военного ведомства.

При этом в тексте указывалось, что из-за действующих коронавирусных ограничений «Союз похоронных организаций и крематориев» не сможет исполнить свои обязательства в назначенный срок и просит отложить поставку до 25 февраля 2022 года.

Как пояснил автор канала, данные фото были переданы ему некими «жителями Белоруссии». При этом их имена или какую-либо другую информацию о них он не привел, что может свидетельствовать о ненадежности источников и недостоверности озвученной ими информации. В то же время он указал, что данные сведения могут оказаться фейковыми. Кроме того, в одном из следующих своих постов автор еще раз подчеркнул, что фотографии с информацией о цинковых гробах могли быть поддельными.

Данных о подобном заказе со стороны российского Минобороны в открытых источниках нет. На официальном сайте ведомства такой информации также не появлялось.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ. В частности, украинское издание Telegraf 14 февраля опубликовало новость со ссылкой на журналиста Сергея Лойко, который на своей странице в Facebook без указания источников писал о том, что российские власти якобы приготовили 50 тысяч гробов для своих солдат. Кроме того, подобные сообщения получили распространения в мессенджерах и соцсетях: публикации появились в Telegram-канале «Город Глуповъ», а также на личных страницах пользователей и пабликах во «ВКонтакте» (здесь, здесь и здесь). В большинстве случаев посты практически идентичны по содержанию и включают в себя указание на возможную недостоверность данной информации.