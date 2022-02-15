Экс-глава управления МЧС предстанет перед судом за аферу на 65 миллионов рублей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении экс-начальника специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России по Межгорью Андрея Луговского. Об этом во вторник, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Его обвиняют в совершении 63 эпизодов преступлений по статьям 290 («Получение взятки в значительном и крупном размерах за совершение незаконных действий»), 160 («Присвоение денежных средств в особо крупном размере») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Свою вину Луговский не признал. Также перед судом предстанут второй экс-начальника ФГКУ «Специальное Управление ФПС №103 МЧС России» и его бывший заместитель, занимавшие свои должности после увольнения обвиняемого.

По данным следствия, в 2015-2016 годах экс-глава управления МЧС незаконно выдавал сотрудникам дополнительную материальную помощь в размере более 65 миллионов рублей. За эту аферу он получил 31 миллион рублей в качестве взятки от 63 подчиненных. Помимо этого, он присвоил 2,4 миллиона рублей, предоставив ложные сведения о необходимости лечения.

На время следствия Луговский находится в СИЗО.