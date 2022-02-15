Умер заслуженный артист России Геннадий Митрофанов

Умер советский и российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.

Заслуженный артист России скончался в возрасте 81 года. Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в поселке Порт Ильича в Азербайджане. В два года он потерял слух после простуды. До начала творческой карьеры Митрофанов занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную Украины среди глухих. Позже он переехал в Москву, где поступил в Театральную студию при Всероссийском обществе глухих.

Митрофанов известен широкой публике по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Борис Годунов» Сергея Бондарчука, «Сволочи», «Ленинград. Ноябрь», «Анна Карамазофф», «И черт с ними», «Человек К», «Человек-амфибия. Морской дьявол» и другим. В 1994 году актер получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».