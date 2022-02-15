Европейский город нашел новый способ борьбы с шумом

Власти Парижа нашли новый способ борьбы с шумом в городе. На фонарном столбе в восточной части французской столицы установили звуковой радар для поиска нарушителей на дорогах, пишет Reuters.

Устройство способно измерять уровень шума движущегося транспорта и распознавать номерные знаки — так получится выявить слишком громкие машины или мотоциклы и назначить их владельцам штрафы. В компании Bruitparif, которая разработала звуковой радар, пообещали, что он будет работать по такому же принципу, как штрафующие за превышение скорости камеры. Тестировать оборудование будут в течение нескольких месяцев. Во время испытаний проверят точность работы радаров и не станут привлекать к административной ответственности шумных водителей. Согласно планам властей, массовые взыскания начнут назначать с 2023 года.

Заммэра европейского города Давид Бельяр отметил, что высокий уровень шума вредит здоровью горожан. Действующее законодательство Франции позволяет наказывать слишком громких участников движения — для этого полиции необходимо зафиксировать факт нарушения и поймать водителя. Однако зачастую у органов правопорядка нет возможности гнаться за шумными автомобилями или мотоциклами.

В декабре 2021 года в России в рамках транспортной стратегии предложили установить «цифровой контроль» за дорожным шумом. Помимо этого власти рассчитывают минимизировать использование автомобилей на неэкологичном топливе и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей.