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Четверых российских полицейских задержали по делу о пытках электрошокером

В Санкт-Петербурге задержали четверых пытавших мужчину электрошокером полицейских

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали четверых сотрудников полиции, пытавших мужчину электрошокером. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил в своем Telegram-канале глава ассоциации «Агора» Павел Чиков.

По его данным, в Следственном комитете в отношении представителей полиции возбудили дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). Потерпевшим признан Хачик Джоргнцян.

10 ноября 2021 года его вместе с другом остановили полицейские при выходе из ресторана на Комендантском проспекте. По словам Джоргнцяна, в служебном автомобиле его два раза ударили электрошокером в живот, хотя он не оказывал сопротивления. Приехав в 86 отдел полиции УМВД Приморского района, стражи порядка продолжили избивать задержанного. Позже ему и его другу выписали штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство и отпустили.

У потерпевшего медики диагностировали ушибы головы, ожоги живота, грудной клетки и спины. После этого Джоргнцян обратился к адвокату и опознал каждого подозреваемого.

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Елизавета Новикова
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