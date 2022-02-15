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Украинца заподозрили в госизмене после выступлений на российских телеканалах

Украинца заподозрили в госизмене после заявлений о внешнем управлении страны

Фото: РИА Новости

Гражданин Украины подозревается в государственной измене. По данным офиса генерального прокурора он занимался подрывной деятельностью в ущерб информационной безопасности страны.

По данным следствия, подозреваемый выступал на российских телеканалах и «по заказу представителей СМИ Российской Федерации» распространял недостоверную информацию с целью манипулирования общественным мнением и дискредитации власти. «Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, также он открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения», — пояснили в офисе генпрокурора.

Далее подозреваемый сосредоточился на дестабилизации общественно-политической ситуации внутри Украине, утверждают силовики. «По заранее подготовленному сценарию российских кураторов» он за деньги организовывал протесты в Киеве и нанимал для массовки людей, которые должны были создавать «нужную картинку» для российских информационных агентств.

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31 января

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозреваемый позиционировал себя журналистом и лидером мнений. Он получал от российских кураторов указания «навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, прежде всего накануне важных международных встреч с партнерами».

«Последняя задача "медийщика" — начать сбор подписей за импичмент действующего президента [Владимира Зеленского]. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев», — отметили в СБУ.

Фамилия подозреваемого не называется.

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София Сарджвеладзе
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