Генерал Громов назвал альтернативу вводу советских войск в Афганистан

Слово «вмешательство» в отношении ввода советских войск в Афганистан само по себе неуместно. Москва хотела помочь афганцам, именно наращивание помощи и было альтернативой, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» бывший командующий 40-й армии СССР Борис Громов.

«Само слово "вмешательство" я бы вообще не стал употреблять. Мы вошли туда по просьбе законных властей. Точно так же, как сейчас в Сирию. Это были законные власти, они нас попросили ввести войска. Альтернатива, если мы хотели помогать Афганистану, а Советский Союз хотел помогать, всегда была. Продолжать наращивать военно-техническую и экономическую помощь, обучать военных спецов, инженеров, транспортников», — сказал он.

Громов отметил, что многие государства пытались завладеть афганской землей, однако только СССР «отличается от других своими помыслами и задачами». По словам генерала, Советский Союз с первых дней показывал дружелюбие и уважение к афганскому народу.

Афганская война длилась 10 лет — с 1979-го по 1989 год. Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года. За первые три месяца Афганистан покинули более 50 тысяч военнослужащих. 15 февраля 1989 года последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись из Афганистана. 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами родной страны.

Борис Громов руководил выводом советских войск из Афганистана. Он разработал план операции по отходу войск через перевал Саланг, который завершился без потерь. 15 февраля 1989 года Громов последним из военнослужащих Ограниченного контингента советских войск покинул Афганистан.