Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Генерал Громов назвал альтернативу вводу советских войск в Афганистан

Экс-командующий 40-й армии СССР Громов: единственной альтернативой была помощь Афганистану

Фото: И. Ходжаев, Борис Юсупов / ТАСС

Слово «вмешательство» в отношении ввода советских войск в Афганистан само по себе неуместно. Москва хотела помочь афганцам, именно наращивание помощи и было альтернативой, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» бывший командующий 40-й армии СССР Борис Громов.

«Само слово "вмешательство" я бы вообще не стал употреблять. Мы вошли туда по просьбе законных властей. Точно так же, как сейчас в Сирию. Это были законные власти, они нас попросили ввести войска. Альтернатива, если мы хотели помогать Афганистану, а Советский Союз хотел помогать, всегда была. Продолжать наращивать военно-техническую и экономическую помощь, обучать военных спецов, инженеров, транспортников», — сказал он.

Громов отметил, что многие государства пытались завладеть афганской землей, однако только СССР «отличается от других своими помыслами и задачами». По словам генерала, Советский Союз с первых дней показывал дружелюбие и уважение к афганскому народу.

Материалы по теме:
«Это была политическая игра, а жизнями расплачивались мы» 41 год назад СССР ввел войска в Афганистан. Эта война навсегда изменила жизни тысяч советских людей
«Это была политическая игра, а жизнями расплачивались мы»41 год назад СССР ввел войска в Афганистан. Эта война навсегда изменила жизни тысяч советских людей
25 декабря
Последняя война империи Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
Последняя война империиДушманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
25 декабря

Афганская война длилась 10 лет — с 1979-го по 1989 год. Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года. За первые три месяца Афганистан покинули более 50 тысяч военнослужащих. 15 февраля 1989 года последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись из Афганистана. 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами родной страны.

Борис Громов руководил выводом советских войск из Афганистана. Он разработал план операции по отходу войск через перевал Саланг, который завершился без потерь. 15 февраля 1989 года Громов последним из военнослужащих Ограниченного контингента советских войск покинул Афганистан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Сурков заявил о тесноте и скуке в границах «похабного» Брестского мира
Меркель предложили стать посредником между Россией и Украиной
Власти предложили ввести налог на перевод криптовалют в рубли
Вывод советских и американских войск из Афганистана сравнили
Названа причина тяжелого течения болезни Жириновского
В российском городе в ДТП с фурой и иномаркой пострадали пять человек
Кулеба рассказал о главном признаке деэскалации на границах
Генерал Громов назвал альтернативу вводу советских войск в Афганистан
Двое дворников изнасиловали россиянку на востоке Москвы
Российский чиновник уволился ради участия в «Доме-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.