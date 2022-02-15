Пассажир самолета начал душить попутчика из-за шутки про футбол и попал на видео

В США пассажиры устроили дебош на борту самолета из-за шутки про футбол. Инцидент попал на видео, его опубликовал New York Post.

Случай произошел в среду, 9 февраля, во время рейса из Кливленда (штат Огайо) в Финикс (штат Аризона). По данным издания, перед взлетом между путешественниками завязался спор из-за футбольной команды «Цинциннати», которая проиграла команде «Лос-Анджелес» в финальном матче соревнования Супербоул-2022.

Вскоре один из мужчин перешел к физическому насилию и начал душить попутчика, после чего в конфликт вмешались сотрудники экипажа и другие пассажиры, которые попытались остановить дебош. На размещенных в сети кадрах можно увидеть, как несколько человек с криками зажимают дебошира между креслами, не давая ему выйти.

В результате капитан воздушного судна попросил одного из пассажиров покинуть самолет. Как рассказал представитель авиакомпании, позже мужчину арестовали местные правоохранительные органы.