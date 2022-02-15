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Акции американской Virgin Galactic взлетели после старта продаж билетов в космос

Акции Virgin Galactic выросли на 14 процентов после начала продаж билетов в космос

Фото: Globallookpress.com

Акции американской космической компании Virgin Galactic Holdings Inc. взлетели на 14 процентов во вторник, 15 февраля, и на момент открытия основной сессии торговались по цене 9,24 доллара за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг компании резко выросла на фоне объявления о старте продаж билетов на полеты в космос — это важный этап на пути к их открытию для широкой публики. Продажи начнутся в среду, 16 февраля, однако уже сейчас желающие могут внести первоначальный взнос в размере 150 тысяч долларов. Бронирование 90-минутного полета в космос в целом обойдется в 450 тысяч долларов. При этом несколько минут покупатель проведет вне кресла в невесомости.

SPCE Котировки акций от TradingView

«Мы планируем, что к началу нашей коммерческой деятельности в конце этого года на борту корабля будет тысяча первых клиентов. Такое количество даст нам невероятно прочную основу для начала регулярной работы и расширения нашего флота», — рассказал генеральный директор компании Майкл Колглазье. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Объявление о старте продаж послужило хорошим толчком для Virgin Galactic, котировки которой обвалились с июньского рекорда на 85 процентов. В последние месяцы компания переживает спад — в 2021 году она решила отложить начало коммерческих полетов и модернизировать свой космический лайнер.

Компания Virgin Galactic принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. В июле 2021 года на борту судна собственной компании он совершил полет на границу с космосом. Вместе с ним в лайнере находились еще пять человек.

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Платон Щукин
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