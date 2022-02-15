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На родине казахстанских протестов забастовали нефтяники

В казахстанском городе Жанаозен, где в январе начались протесты, забастовали нефтяники

Кадр: Telegram-канал ORDA

В казахстанском городе Жанаозен, где в январе начались массовые протесты, позже переросшие в беспорядки, забастовали нефтяники. Об этом сообщает Orda.

Протестующие собрались на местном автовокзале. Они намерены требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. По их словам, в регионе царит несправедливость и «прогнила система». Нефтяников поддержали местные жители, которые требуют освобождения арестованных за январские события.

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Жанаозен стал «родиной» январских протестов. Там начались первые митинги против роста цен на газомоторное топливо, которые затем охватили многие регионы и переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. В некоторых регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. Погибли 227 человек, почти 800 арестованы.

«Нам очень грустно, что начавшийся с нас мирный митинг в Алматы обернулся трагедией. Вспоминаем об этом с сожалением. Наше требование к властям — прекратить мучить нашу невинную молодежь, мы хотим, чтобы они были освобождены. Они не террористы. Мы требуем политических перемен», — заявил один из участников акции 15 февраля.

В 2011 году в Жанаозене проходили протесты нефтяников. По официальным данным, во время разгона погибли 16 человек.

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София Сарджвеладзе
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