На родине казахстанских протестов забастовали нефтяники

В казахстанском городе Жанаозен, где в январе начались массовые протесты, позже переросшие в беспорядки, забастовали нефтяники. Об этом сообщает Orda.

Протестующие собрались на местном автовокзале. Они намерены требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. По их словам, в регионе царит несправедливость и «прогнила система». Нефтяников поддержали местные жители, которые требуют освобождения арестованных за январские события.

Жанаозен стал «родиной» январских протестов. Там начались первые митинги против роста цен на газомоторное топливо, которые затем охватили многие регионы и переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. В некоторых регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. Погибли 227 человек, почти 800 арестованы.

«Нам очень грустно, что начавшийся с нас мирный митинг в Алматы обернулся трагедией. Вспоминаем об этом с сожалением. Наше требование к властям — прекратить мучить нашу невинную молодежь, мы хотим, чтобы они были освобождены. Они не террористы. Мы требуем политических перемен», — заявил один из участников акции 15 февраля.

В 2011 году в Жанаозене проходили протесты нефтяников. По официальным данным, во время разгона погибли 16 человек.