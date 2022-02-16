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Готовившийся к взлету самолет экстренно эвакуировали из-за взрыва шин

В США эвакуировали самолет со 142 пассажирами из-за взрыва шин

Фото: Twitter

В США экстренно эвакуировали пассажирский самолет после взрыва шин. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 15 февраля. Лайнер авиакомпании American Airlines готовился к вылету из Нью-Йорка в Финикс, когда у него взорвались две шины. Воздушное судно удалось откатить со взлетно-посадочной полосы на обочину.

На борту находились 142 пассажира и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы. Путешественников пересадили на другой борт, они прибыли в столицу Аризоны с задержкой в несколько часов.

Ранее в феврале самолет авиакомпании British Airways едва не перевернулся при посадке в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за сильного шторма. Воздушное судно заходило на посадку при ветре скоростью до 144 километров в час. Почти коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет начал раскачиваться из стороны в сторону, затем накренился на левый бок и чуть не ударился о землю хвостом.

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Мария Гейн
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