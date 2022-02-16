Байден раскрыл последствия антироссийских санкций для США

Президент США Джо Байден раскрыл последствия возможных антироссийских санкций, которые страны Запада грозятся ввести в случае вторжения России на Украину. По его словам, они могут привести к росту цен на топливо. Об этом он заявил в ходе своего обращения, трансляция ведется на Youtube-канале Белого дома.

«Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере», — заявил Байден, отметив, что санкции против России отразятся и на самих Соединенных Штатах.

Он пояснил, что Вашингтон предпринимает шаги, чтобы облегчить давление на американские энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все доступные США инструменты.

Ранее аналитик Morgan Stanley описал последствия потенциального вторжения России на Украину. По его словам, это вызовет скачок цен на энергоносители и падение спроса, что приведет к рецессиям сразу в нескольких странах.