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Описаны последствия потенциального вторжения России на Украину

Morgan Stanley: военные действия на Украине приведут к рецессиям в нескольких странах

Фото: Press Service of the Joint Forces Operation / Reuters

Потенциальное вторжение России на Украину вызовет скачок цен на энергоносители и падение спроса, что приведет к рецессиям сразу в нескольких странах, такие последствия описал аналитик Morgan Stanley. Об этом сообщает Bloomberg.

Говоря о военных действиях, главный стратег Morgan Stanley по американскому рынку акций Майкл Уилсон сравнил их с полярным вихрем. Он уточнил, что наибольшему риску падения в этом случае будут подвержены акции энергетических компаний.

На минувших выходных ситуация вокруг Украины резко обострилась. Газета Politico со ссылкой на американских чиновников назвала 16 февраля датой вторжения России. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о дате, но подтвердил, что в Вашингтоне ожидают его со дня на день, в том числе даже до завершения Олимпиады.

Рост геополитической напряженности уже начал сказываться на рынках. На торгах 14 февраля цены на газ в Европе взлетели на 13 процентов. В то же время цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли более чем на 1,8 процента, до 94,82 доллара за баррель.

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Платон Щукин
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