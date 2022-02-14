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Экономика

Стоимость нефти снова выросла до уровня октября 2014 года

Цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года

Фото: Pixabay

Мировые цены на нефть снова выросли. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014, о чем свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на 4:06 по московскому времени, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента до 96,02 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли более чем 1.8 процента до 94,82 доллара за баррель.

Brent от TradingView

Цена нефти Brent поднималась до уровня октября 2014 года 11 февраля. Тогда он превысила 95 долларов за баррель.

Ранее экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин допустил, что уже в первом квартале 2022 года цена барреля нефти Brent может превысить 100 долларов. По его мнению, на стоимость топлива влияет переход стран на экологичные источники энергии.

Марина Совина
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